Giochi. Lego si impegna a rimuovere i “pregiudizi di genere” dai suoi prodotti

AgenPress – Lego ha annunciato l’intenzione di rimuovere il pregiudizio di genere dai suoi prodotti, dopo che uno studio commissionato dal marchio ha rilevato che le ragazze sono ostacolate da atteggiamenti “disuguali e restrittivi” nei confronti della creatività e del gioco.

Sebbene il produttore di giocattoli danese non abbia delineato modifiche specifiche ai suoi prodotti o al marketing, ha annunciato lunedì di essersi impegnato a garantire che siano “liberi da pregiudizi di genere e stereotipi dannosi”.

La mossa arriva dopo che i ricercatori hanno intervistato quasi 7.000 bambini e genitori in sette paesi sulle loro opinioni su carriere, attività extrascolastiche e giocattoli. Lo studio, condotto per conto di Lego dall’omonimo istituto di ricerca dell’attrice Geena Davis, ha rilevato che il 76% dei genitori incoraggerebbe i propri figli a giocare con i mattoncini Lego, mentre solo il 24% lo farebbe con le proprie figlie.

Pubblicato in concomitanza con la Giornata internazionale della ragazza delle Nazioni Unite, il rapporto ha anche scoperto che i genitori avevano quasi cinque volte più probabilità di incoraggiare le ragazze a travestirsi rispetto ai ragazzi e circa quattro volte più probabilità di incoraggiare le ragazze a ballare o cucinare e cuocere al forno.

Al contrario, i genitori erano molto più propensi a incoraggiare i ragazzi a giocare a giochi di programmazione o a praticare sport.

Lego ha affermato in un comunicato stampa che c’era “la necessità per la società di ricostruire le percezioni, le azioni e le parole per sostenere l’emancipazione creativa di tutti i bambini”.