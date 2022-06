Giocobyte: il gioco pubblico nell’evoluzione dal bussolotto alla fibra. Gli interventi degli esperti

- Advertisement -

AgenPress. Il gettito erariale che il gambling produce fornisce un grande supporto alle casse dello stato. Ecco le parole degli esperti.

L’aurea negativa, il giudizio discriminatorio e i tanti luoghi comuni sul gioco d’azzardo pubblico e legale, non permettono di capire in pieno quanto questo segmento della nostra economia sia una grande ricchezza per lo Stato italiano. Innanzitutto in termini di occupazione: sono migliaia i lavoratori che trovano occupazione in questo ambiente, in vario titolo (dagli elettricisti ai programmatori, dagli esperti di grafica ai responsabili di retail). La seconda considerazione è quella del gettito erariale.

“Pochi sanno infatti che il gambling partecipa all’Erario statale in maniera ingente – precisano dalla redazione di CasinoSicuro – e grazie al gioco online, che ha continuato a macinare e a produrre anche in tempi di pandemia da Covid 19, le casse dello Stato non hanno sofferto più del dovuto”. Parole che sono state riprese e sottolineate anche da Emilio Zamparelli, vice presidente del STS, il Sindacato Totoricevitori Sportivi, che è intervenuto a Salerno all’interno della giornata di studi dal titolo “Giocobyte: il gioco pubblico nell’evoluzione dal bussolotto alla fibra”.

Zamparelli parte proprio dal giudizio negativo di cui, purtroppo, gode il gambling :“Il settore viene dipinto spesso in malo modo e non si tiene conto della parte sana”. E poi sottolinea: “Viene spesso dimenticato che il settore crea ricchezza per lo Stato. Il cittadino paga una tassa volontariamente. Giocare è un acquisto di un prodotto. Giocare un euro non è un fatto negativo ma inseguire un sogno e acquistare un prodotto come quello offerto da qualsiasi altro settore”.

Per capire la portata di questo settore prendiamo in prestito i dati resi noti da Il Sole 24 ore, che partendo da quanto comunicato dal Dipartimento delle entrate spiega come l’effetto lockdown sul gioco legale abbia portato a una perdita di 4 miliardi di euro per le casse dello stato. Estendendo poi l’analisi a tutto il 2020, i ricavi fiscali non hanno raggiunto i 7 miliardi, quando nel 2019 superavano invece gli 11 miliardi.

“Sono numeri questi che parlano chiaro – continuano dalla redazione di CasinoSicuro – e che dovrebbero spingere tutti verso una riflessione: il gioco, quello sicuro e responsabile, è un baluardo di legalità e un sostegno all’economia del nostro paese”. Lo dicono gli esperti, lo dicono i numeri, adesso c’è solamente da capirlo tutti.