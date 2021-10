Giorgia Meloni: “Partito unico di centrodestra? No”

- Advertisement -

AgenPress. “Partito unico di centrodestra? No, perché ho sempre creduto che l’identità e le specificità di ogni singolo partito del centrodestra siano un punto di forza. Un partito unico non converrebbe a FdI ma neanche al centrodestra”.

“Salvini vuole andare ad elezioni quanto me, per dare all’Italia un governo di centrodestra, invece per Letta il governo ‘migliore’ è quello che gli può mantenere la poltrona.

E’ quanto dichiara, la leader FdI Giorgia Meloni, in un’intervista al quotidiano Messaggero.