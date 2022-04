Giornalista russa presente in diversi programmi. E’ spia di Putin? Lei si difende: “pensarlo è una cosa stupida”

- Advertisement -

AgenPress – “Sono una giornalista e sono felice di parlare a voi colleghi in Italia”. Così Nadana Fridrikhson, giornalista della tv russa Zvezda, di proprietà del ministero della Difesa, ha risposto, in collegamento da Mosca a L’aria che tira su La7, alle domande di Myrta Merlino sulle accuse lanciate in Vigilanza dal deputato Pd, Andrea Romano, che ha chiesto un’audizione del Copasir per capire se si tratta di una giornalista o di una funzionaria di Mosca. “Come mai bisogna interpretare le cose che dico? Dire che io sono inviata da Putin è una cosa stupida, ognuno dice ciò che pensa. Io sono per la libertà di parola e dei media”.

“Faccio presente che la giornalista Nadana Fridrikhson, di cui abbiamo detto da subito che lavora in una televisione legata al ministero della Difesa, ha partecipato, prima che a Cartabianca, già dal 12 aprile, a numerose trasmissioni su reti nazionali del La7 e di Mediaset. Se poi venisse accertato che è alle dipendenze dei servizi segreti di informazione russa, si porrebbe una questione di sicurezza nazionale che non riguarderebbe, evidentemente, il solo servizio pubblico”, afferma la conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer.