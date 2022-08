Giornata del leone. In Africa ne restano solo 30.000, colpa dei bracconieri e della distruzione dell’habitat

- Advertisement -

AgenPress – È uno dei predatori più carismatici delle savane africane, ma forse non tutti sanno che il leone vive anche nel continente asiatico con un piccolo nucleo di circa 580 animali, appartenente a una sottospecie (Panthera leo persica) a serio rischio di estinzione. In Africa è ancora presente in buon numero, ma mostra preoccupanti segni di declino della popolazione.

Il leone vive in branchi di dimensioni variabili costituiti da un maschio dominante, un gruppo di femmine imparentate fra loro e i giovani.

- Advertisement -

Nella Giornata mondiale del leone, che si celebra ogni anno il 10 agosto, il WWF lancia l’allarme per il futuro di questa specie iconica, da sempre simbolo di forza e resistenza.

Nella comunità dei leoni sono le femmine che generalmente si occupano di procacciare il cibo, organizzando battute di caccia rivolte principalmente verso prede di medie dimensioni come gli impala attraverso una strategia di accerchiamento e agguato che culmina con l’uccisione della preda che viene uccisa con un morso alla gola.

Considerato minacciato dalla lista rossa della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) il leone è scomparso dall’80% del suo areale originario ed è presente con popolazioni dell’Africa Sub-Saharina e dell’India nord-occidentale concentrate perlopiù nelle aree protette.

- Advertisement -

Il bracconaggio attuato dall’uomo a causa dei conflitti crescenti, come ad esempio la predazione da parte del leone sul bestiame domestico, unitamente alla distruzione dell’habitat e alla riduzione delle sue prede, sono le principali cause che stanno compromettendo la sopravvivenza del leone in natura.

La forte riduzione che ha subìto il leone in Africa negli ultimi due decenni, passato da 100.000 a meno di 30.000, lo ha ormai relegato alle sole aree protette con seri rischi di accoppiamenti tra consanguinei, provocando un indebolimento genetico e quindi una maggiore vulnerabilità al diffondersi di epidemie.

I leoni sono presenti in 27 paesi africani, ma solo in 7 di questi si contano popolazioni con più di 1.000 individui. La specie è invece ormai estinta in 26 Stati del suo areale di origine.