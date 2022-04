Giornata mondiale della Terra. Nasce la prima foresta Nespresso composta interamente da alberi di caffè

- Advertisement -

AgenPress. In occasione del 22 aprile, Giornata mondiale della Terra 2022, Nespresso lancia la Foresta Nespresso, la prima di soli alberi di caffè, in collaborazione con Treedom, la piattaforma online italiana che consente di piantare alberi a distanza e seguire gli aggiornamenti sui progetti agroforestali di cui fanno parte. Un progetto nato per contribuire alla tutela dell’ambiente e al sostegno alle comunità locali nei tre Paesi che ospiteranno la Foresta Nespresso – Colombia, Guatemala ed Kenya-, grazie alla piantumazione dei primi 5.000 alberi di caffè da parte di Nespresso, con l’obiettivo di aggiungerne nel corso dell’anno altri 5.000, coinvolgendo i consumatori e creando la prima foresta di alberi di caffè insieme a Treedom, arrivando a quota 10.000 alberi entro il 2022. Gli alberi di caffè, inoltre, cresceranno in consociazione con altre specie che porteranno nel tempo una serie di benefici ambientali, sociali ed economici, e una capacità di assorbimento fino a 550.000 kg di CO2*.

Dal 19 aprile, grazie alla partecipazione dei clienti all’iniziativa “Nespresso per Treedom. Coffee for Good”, l’azienda destinerà infatti parte del ricavato per continuare a far crescere la foresta, sostenere le comunità locali e rendere il pianeta sempre più verde. Un progetto che consentirà ai consumatori di caffè Nespresso non solo di ricevere in omaggio un astuccio di Caffè Colombia, ma anche uno speciale QR Code che permetterà loro di sentirsi parte della grande foresta Nespresso, prendendo parte con il loro contributo alla sua crescita.

L’iniziativa “Nespresso per Treedom” rientra nell’impegno globale di Nespresso per la conservazione e il ripristino delle foreste, grazie al quale sono già stati piantati 5 milioni di alberi dal 2014 nei paesi di origine del caffè e in collaborazione con Pur Project, dando vita a progetti di compensazione di alta qualità, e implementando soluzioni energetiche pulite all’interno delle comunità di coltivatori con cui l’azienda collabora, impegnandosi inoltre per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2022. Un investimento di oltre 13 milioni CHF (quasi 12M di euro) che ha permesso di neutralizzare il 10% delle emissioni di carbonio delle attività commerciali.

L’iniziativa con Treedom conferma inoltre, e dà vita, alla profonda convinzione di Nespresso, secondo cui la produzione di un caffè di qualità oltre a essere un’arte, possa farsi portatrice di cambiamenti positivi, a patto che ogni dettaglio e fase del processo vengano gestiti con la massima cura e attenzione. Una filosofia che è insita in tutta la catena del valore dell’azienda, dal Programma Nespresso AAA Sustainable Quality™, nato per garantire la selezione solo delle migliori qualità di chicchi, in grado di incrementare i mezzi di sostentamento dei coltivatori e proteggere al contempo l’ambiente, fino al sostegno dei caffè e delle comunità in pericolo con il programma Reviving Origins. Questa stessa sensibilità è alla base dell’impegno annunciato di Nespresso di rendere ogni tazza di caffè a zero emissioni di carbonio entro il 2022.

“In Nespresso facciamo della sostenibilità, sia ambientale che sociale, uno dei valori che ci guida nello sviluppo di tutte le nostre attività, perché siamo convinti che ogni tazzina di caffè sia non solo un momento di piacere, ma anche un modo per ripristinare, reintegrare e rinvigorire le risorse dell’ambiente e delle comunità” spiega Michele Frigerio, Direttore Marketing di Nespresso Italiana. Abbiamo voluto lanciare un’iniziativa che ci permettesse non solo di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle comunità locali nei Paesi da cui provengono anche i nostri caffè, ma di rendere i nostri clienti parte attiva di questo grande progetto. La Foresta Nespresso è resa possibile anche grazie a loro: persone che condividono i nostri valori e che, scegliendoci, hanno intrapreso con noi un percorso di attenzione all’ambiente e di responsabilità sociale.”

Grazie alla Foresta Nespresso, le aree interessate usufruiranno dei molti benefici che piantare alberi in sistemi agroforestali è in grado di apportare: dal sostegno alla riforestazione, al miglioramento della qualità dell’aria, attraverso la produzione di ossigeno e l’assorbimento di CO2 di cui le piante sono capaci, fino al contributo per abbassare le temperature.

Inoltre, le piante di caffè saranno in grado di trattenere l’umidità nel terreno favorendo la crescita delle colture, contrastare la desertificazione e proteggere la biodiversità offrendo riparo e nutrimento a diverse specie vegetali e animali, rendendo anche le colture più resilienti dagli eventi climatici estremi, sempre più frequenti. Quello di Nespresso e Treedom è un progetto che ha però l’ambizione di avere un impatto positivo non solo sull’ambiente, ma anche sulle persone che lo abitano. Se da una parte, infatti, gli alberi di caffè possono contribuire nella lotta al cambiamento climatico, dall’altra rappresentano un sostegno concreto per le comunità locali. Tutte le piante di caffè, infatti, rimarranno di proprietà dei coltivatori coinvolti che, grazie alla collaborazione dei team di Treedom, riceveranno una formazione specifica e assistenza per prendersene cura nei loro primi anni di vita e acquisire le competenze necessarie alla loro corretta coltura e gestione, guadagnando così un’opportunità di reddito in più e la possibilità di trasferire professionalità all’interno della comunità. Un processo virtuoso di crescita che vede così il sostegno al tessuto economico locale e alla microimprenditorialità, e che può creare ricadute positive anche dal punto di vista sociale.

“L’obiettivo di Treedom è aggregare le comunità dietro un unico scopo: rendere il pianeta più verde e più giusto. Un’ambizione che prende forma grazie all’entusiasmo di persone e aziende, attraverso paesi diversi e culture lontane. Scegliendo di piantare l’albero giusto, nel posto giusto, e per il giusto scopo. L’impegno di Nespresso andrà a beneficio delle comunità rurali coinvolte e di tutti noi” spiega Susanna Finardi, Treedom Partner & Head of Business Partnerships.

In Italia Nespresso ha dato vita a “Nespresso per l’Italia”, il programma che racchiude diverse iniziative a sostegno del patrimonio ambientale, sociale e paesaggistico italiano. Di “Nespresso per l’Italia” fa parte “Le città che respirano” che, dal 2020 insieme a Legambiente e Azzero co2, si pone l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturalistico italiano creando nuove aree verdi o riqualificando quelle già esistenti.