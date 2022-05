- Advertisement -

AgenPress. “I Consorzi Industriali, che sono enti pubblici economici, rappresentano un valido soggetto di interlocuzione tra mondo produttivo e istituzioni ma purtroppo il Governo finora si è dimenticato di noi. Speriamo in una ripresa del dialogo su questioni strategiche per lo sviluppo”.

Così Luigi Barone, presidente dell’Asi di Benevento e consigliere per il Mezzogiorno della Ficei nel corso della giornata nazionale dei Consorzi Industriali che si è tenuta questa mattina a Roma in un dibattito con il vicepresidente del Pd alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, e la sottosegretaria al Sud e alla Coesione Terriroriale, Dalila Nesci.

“Sul Pnrr è indispensabile che si rivedano i bandi prevedendo la nostra partecipazione sulle materie delegateci dalla legge, diversamente siamo costretti ad impugnarli. Così come è necessario intervenire sui tempi dei contratti di sviluppo. Ben venga il contratto di sviluppo ad hoc per le Zes varato dal Governo ma è necessario accorciare i tempi. Attualmente la risposta arriva ad oltre 24 mesi dalla richiesta, se vogliamo attrarre investitori e creare nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno bisogna fare tutto massimo in sei mesi”, ha insistito Barone che poi ha parlato di Zes e sburocratizzazione: “Le Zes sono nate nel 2017, siamo al 2022 e ancora discutiamo di come migliorarle.

Si parta subito dalla riperimetrazione perché ci sono tante Asi che sono sature per errori passati. Si rischia che arrivino investitori e i terreni Zes non ci sono perché furono indicate aree prevalentemente insediate. E poi è necessario fare una vera sburocratizzazione, rivedendo le conferenze dei servizi non solo nei tempi ma anche nei partecipanti. Ci sono enti chiamati ad esprimere pareri che nulla hanno a che fare con i territori interessati dell’investimento. Agli imprenditori dobbiamo dare certezza dei tempi altrimenti la battaglia sarà persa in partenza”, ha concluso Barone.

‘Il taglio del 50% dell’Ires nelle Zes, quindi in particolare nel Mezzogiorno, è una misura importantissima che rende il Sud tra i territori in Europa con la più bassa tassazione per le società”.

A dirlo, nel corso della giornata nazionale dei Consorzi Industriali, il vicepresidente del Pd alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, promotore dell’iniziativa di legge, poi approvata, assieme all’ex ministro Padoan. “È una misura che va pubblicizzata, molti non lo sanno nemmeno”, ha aggiunto il deputato che poi ha proseguito: “I Consorzi rappresentano un importante ente per lo sviluppo, lo immagino come un’agenzia di sviluppo e promozione, e in quanto tale è indispensabile che abbia maggiore interlocuzione con Governo e Parlamento”.