Giorno della vittoria. Putin “completamente senza idee e retorica irrilevante” su guerra in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin sembra “completamente senza idee” sulla guerra in Ucraina, ha detto Phillips O’Brien, professore di studi strategici all’Università di St. Andrews in Scozia dopo il discorso del presidente russo nel Giorno della Vittoria a Mosca lunedì.

“O non comprende la realtà della situazione in Ucraina, o la ignora volontariamente. Senza passi concreti per costruire una nuova forza, la Russia non può combattere una lunga guerra e il tempo inizia a ticchettare sul fallimento del loro esercito in Ucraina”.

- Advertisement -

“La retorica usata da Putin nel suo discorso è irrilevante. Se non ha dichiarato guerra, o una mobilitazione generale, questo è ciò che conta”.

“Punto finale. Una mobilitazione generale è la prova definitiva di un sistema logistico, e niente in tempo di pace può davvero prepararti per questo. Se hai difficoltà a fare la logistica per un esercito in essere, sarà molto peggio quando cercherai di espandere notevolmente quell’esercito. Questione logistica.