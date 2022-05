Giorno della vittoria. Wallace, Putin ha mostrato “una leggero bagliore di disperazione”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha mostrato “un leggero bagliore di disperazione” nel suo discorso del Giorno della Vittoria.

Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace.

Tra le ragioni dell’invasione russa dell’Ucraina c’era il fatto che l’alleanza della NATO stava circondando la Russia e ponendo basi nel suo vicino occidentale, ha detto Putin. Wallace ha respinto le affermazioni.

La NATO rappresenta il 6% del suo confine terrestre. Questo non significa essere circondati se solo il 6% del tuo confine terrestre è costituito da paesi della NATO”, ha affermato il segretario alla Difesa del Regno Unito.

Per quanto riguarda le basi NATO in Ucraina, “sono sicuro che l’ambasciatore ucraino vi dirà che non c’erano basi NATO in Ucraina. Penso che creda a ciò in cui vuole credere: un leggero bagliore di disperazione”.

In precedenza, in un discorso al British National Army Museum, Wallace ha ribadito il forte sostegno di Londra a Kiev nella guerra.

- Advertisement - “Il governo britannico – l’intero Regno Unito – è solidale con l’Ucraina, sostenendo la sua coraggiosa difesa della sovranità, dell’integrità territoriale e del semplice diritto a un futuro pacifico e prospero”, ha affermato Wallace.