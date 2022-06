Giubileo. Aerei formano il n. “70” in onore della Regina. Domani non parteciperà a cerimonia St. Paul

- Advertisement -

AgenPress – Ovazione per la regina Elisabetta, 96 anni, comparsa come previsto dal balcone di Buckingham Palace al termine della parata di Trooping the Colour che in questo 2022 suggella le celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino in onore dei suoi sette decenni sul trono: traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia plurisecolare della monarchia britannica. La sovrana, vestita d’azzurro, è uscita inizialmente da sola appoggiandosi a un bastone, come è solita fare da alcuni mesi, ma è parsa in buona forma.

tutti insieme hanno guardato lo spettacolare passaggio degli aerei che hanno disegnato il numero “70” – per rappresentare i sette decenni della regina sul trono.

Subito dopo le frecce rosse hanno riempito il cielo di blu, bianco e rosso.

Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saint Paul di Londra, nell’ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino: una decisione presa in seguito ad un “malessere”.

Lo fa sapere Buckigham Palace che parla di nuove preoccupazioni per la salute della sovrana 96enne, che celebra i 70 anni sul trono. “La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere”.

