Giubileo della Regina. Elisabetta si affaccia sul balcone e saluta la folla in festa

AgenPress – La regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, accolta dall’ovazione di una piazza stracolma di gente. La sovrana, in abito verde, è uscita per pochi secondi con al fianco l’erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George e Charlotte, terza e quarta. Mentre i reali salutavano è salito l’inno nazionale, God Save the Queen, intonato dalla folla.

La Regina che è apparsa sorridente e toccata dall’accoglienza, era stata preceduta dalla conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer e carri carnevaleschi del Platinum Pageant, che ha segnato questa giornata finale del Giubileo accanto ai banchetti pubblici organizzati per milioni di persone in tutto in Regno Unito.

Ci sono stati applausi estasiati da una folla che è stata sorpresa e felice di vederla. Dopo tante preoccupazioni per la sua salute c’erano stati dei dubbi sulla sua presenza.

Elisabetta 96 anni, non era stata in grado di presentarsi agli eventi di venerdì e sabato dopo aver riscontrato problemi di mobilità negli ultimi mesi.

E’ il monarca regnante più longevo del Regno Unito, sul trono da 70 anni dal 1952, il che consente alla Gran Bretagna di celebrare per la prima volta un giubileo di platino reale.

È seguita dalla regina Vittoria che regnò dal giugno 1837 fino alla sua morte nel gennaio 1901, per un totale di 63 anni e sette mesi.