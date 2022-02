Giubileo Platino della regina Elisabetta. “Desidero che Camilla sia regina consorte, quando Carlo sarà re”

La monarca ha detto che, a 70 anni di distanza, il giorno è quello che ricorda “tanto per la morte di mio padre, re Giorgio VI, quanto per l’inizio del mio regno”.

Il messaggio della regina sembra mettere un punto alla questione finora irrisolta del futuro titolo della duchessa di Cornovaglia. “Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re, so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero

augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come regina consorte”.

A quel tempo era stato annunciato che, una volta che Carlo fosse diventato re, Camilla avrebbe assunto il titolo di Sua altezza la principessa consorte, e non quello appunto di Regina Consorte. Una scelta vista come una soluzione di ripiego, poiché all’epoca Camilla era ritenuta poco popolare a causa della sua lunga relazione con Carlo al tempo in cui il principe ereditario era sposato con la Principessa di Galles, Diana.

“E’ mio sincero desiderio che, quando sarà tempo, Camilla sarà chiamata regina consorte mentre continua il suo fedele servizio”, prosegue il testo. “Mentre non vedo l’ora di continuare a servivi con tutto il mio cuore”, conclude la monarca 95enne, “spero che questo Giubileo unirà le famiglie e gli amici, i vicini e le comunità dopo un periodo difficile per molti di noi, in modo da godersi le celebrazioni e riflettere sugli sviluppi positivi nelle nostre vite quotidiane che hanno, così felicemente, coinciso con il mio regno”. Un portavoce di Clarence House ha riferito che il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono “commossi e onorati” per le parole della Regina.

Il messaggio di Elisabetta dimostra che la monarca sta pianificando il futuro dopo la sua morte e tiene in alta considerazione Camilla, che ha sposato Carlo con cerimonia civile nel 2005 dopo la burrascosa relazione extraconiugale intrattenuta durante il matrimonio dell’erede al trono con Lady Diana. A dicembre, la Regina aveva conferito a Camilla il titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine del Regno Unito: è finora l’unica consorte dei suoi figli a essere stata insignita di una tale onorificenza.