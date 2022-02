Giuramento Mattarella. Tamponi a Camera e Senato. Positivi due senatori, tra cui Salvini e una decina di deputati

- Advertisement -

AgenPress – Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente.

Oltre 600 tamponi rapidi alla Camera e circa 300 al Senato sono stati effettuati nelle ore precedenti il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo le misure anti Covid per garantire la presenza in Aula a Montecitorio dei grandi elettori.

Secondo quanto si apprende, sono risultti al momento positivi una decina di deputati e due senatori, che non potranno partecipare alla cerimonia come l’altra dozzina di parlamentari positivi o in quarantena già da alcuni giorni. Di norma esentati dall’indossare un badge di riconoscimento, per la prima volta parlamentari e delegati regionali oggi ne devono indossare uno, certificazione del test antigenico di terza generazione effettuato.