Giustizia. Cartabia incontra Camera Penale Ligure

- Advertisement -

AgenPress. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha incontrato la presidente della Camera penale ligure, Fabiana Cilio, con una delegazione, alla presenza anche del vicepresidente del Csm, David Ermini e dei vertici del Gabinetto del Ministro e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

Al centro dell’incontro, la situazione del personale degli uffici giudiziari genovesi.

- Advertisement -

Durante l’incontro in via Arenula, la Guardasigilli ha illustrato concorsi, assunzioni e i vari provvedimenti del Ministero.

In occasione dell’ultimo anniversario dal crollo del Ponte Morandi – il cui processo si sta celebrando nel capoluogo ligure – la Guardasigilli si era detta disponibile ad adoperarsi per un incontro, per cercare soluzioni soddisfacenti per le esigenze degli uffici giudiziari genovesi.