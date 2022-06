Giustizia, Concorso per 5410 assunzioni: al via le prove scritte

AgenPress. Partiranno martedì prossimo 21 giugno per proseguire fino al 28 dello stesso mese le prove scritte del concorso per 5410 unità di personale non dirigenziale finanziato dall’unione Europea, con i fondi Next Generation EU.

Le figure richieste: tecnici di amministrazione, contabilità, edilizia, analisti di organizzazione, tecnici It-senior e statistici, data entry, contabili It junior, tecnici di edilizia It junior e tecnici It junior; verranno inserite negli uffici giudiziari.

Le prove, per diplomati e laureati, si svolgeranno nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022, nelle sedi e con le modalità contenute negli avvisi pubblicati il 9 e il 14 giugno.

Il bando, indetto il 1° aprile 2022, prevede il reclutamento – a tempo determinato – di 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3000 unità area funzionale II, fascia economica F1, e 1660 unità area funzionale III, fascia economica F1.

Online disponibili gli elenchi di tutti gli ammessi alle prove e il calendario.