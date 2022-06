Giustizia, la Ministra Cartabia accoglie delegazione Paesi Bassi

- Advertisement -

AgenPress. La Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha incontrato oggi una delegazione ministeriale dei Paesi Bassi, guidata dalla Ministra della Giustizia e della Sicurezza Dilan Yeşilgöz-Zegerius e dal Ministro per la Tutela Giuridica Franc Weerwind.

Oggetto della visita dei ministri neerlandesi, un confronto e uno scambio di esperienze sulla lotta alla criminalità organizzata che – come ormai noto – non conosce confini. I Paesi Bassi, infatti, hanno espresso interesse e apprezzamento per la legislazione antimafia italiana, divenuta un modello nel mondo.



Il programma comprende inoltre un confronto sulle possibilità di rafforzare la cooperazione europea in questo ambito. In un clima cordiale e costruttivo, i ministri si sono confrontati prima in una riunione in via Arenula seguita da un pranzo di lavoro.