Giustizia, Nino Marazzita: “Necessario riformare il Processo”

Attuale codice penale è quello delle Procure contro i cittadini e a favore dei soliti amici

AgenPress. L’avvocato penalista Nino Marazzita è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Res Publica”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv.

“Salvini si batte per il referendum, anche se in un’altra sede gli ho sentito invocare la certezza della pena, evidentemente non ha capito bene cosa prevede il referendum –ha affermato Marazzita-. C’è una necessità di riformare la Giustizia, di rifare ex novo il Processo.

Sono passati 50 anni e ancora siamo con un codice di procedura penale che è il codice delle Procure contro i cittadini e a favore dei soliti amici. Il vero problema è che il processo penale è in mano a pochissimi magistrati e pochissimi politici e questi politici hanno fatto del processo penale quello che hanno fatto nella vicenda Palamara.

Il processo penale è in mano alle Procure, le Procure agiscono attraverso alcuni magistrati che oggi si chiamano Palamara, ieri si chiamavano con un altro nome. Dobbiamo riformare il processo penale per avere un rito accusatorio puro. I magistrati devono capire che devono soltanto applicare le leggi, non interferire in maniera pesante quando si fanno le leggi”.