Giustizia, On. Laboccetta a Ermini: modestia etica impedisce dimissioni?

AgenPress. Quella modestia etica di cui parla Ermini e’ probabilmente la stessa che porta il vicepresidente del Csm a rimanere in carica e a non dimettersi. Ed e’ la stessa che lo induce a fare orecchie da mercante rispetto alla esigenza di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce su quanto e’ accaduto.

Non si va lontano senza la verità e non si può restituire credibilità e autorevolezza alla magistratura se non si parte dall’accertamento dei fatti e dalla riforma della giustizia”.

Lo dichiara l’ex parlamentare di Napoli on. Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud