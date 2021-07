Giustizia. Salvini, spero vinca Draghi e perdano Conte e Grillo. M5s e Pd creano solo problemi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Noi siamo la garanzia per Draghi e Cartabia. M5s e Pd creano solo problemi”, dice Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, commentando la contrarietà di Giuseppe Conte alla riforma Cartabia. “Io spero che vinca Draghi e che perdano Conte e Grillo. Ai 5 Stelle, ma anche a Letta, dico chiaro che non si sta dentro il governo per dire no. Ci si sta per costruire. Se vogliono distinguersi o rompere, si accomodino”.

Se Giuseppe Conte tenterà di far cadere il governo “cercheremo di impedirlo con ogni mezzo democratico. Ma sa cosa le dico? Facciano quel che credono, tanto il governo va avanti lo stesso”.

La riforma della giustizia licenziata dal Consiglio dei ministri secondo Salvini “è un passo avanti utile dopo mesi di nulla”, la riforma Bonafede “la votammo con l’impegno a riformare entro un anno anche la giustizia civile e penale e a ridurre la durata dei processi. Conte e Bonafede non hanno mantenuto le promesse. E oggi ci sono oltre 5 milioni di processi in arretrato, con più di 200 magistrati fuori ruolo, cioè che non fanno il loro lavoro”.