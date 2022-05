Giustizia. Santalucia (Anm), riforma poco conforme a Costituzione. Referendum non risolvono nulla

- Advertisement -

AgenPress – “Questa legge sarà pure compatibile, ma è poco conforme allo spirito della Costituzione”. Lo ha detto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia intervenendo al Palazzo di Giustizia di Milano per l’assemblea aperta delle toghe nel giorno dello sciopero dei magistrati contro la riforma dell’ordinamento giudiziario.

“Ho parlato più che di incostituzionalità diretta, perché poi questo semmai lo diranno, se ci saranno questioni, gli organi deputati a farlo, di un abbassamento del tono costituzionale. Gli studiosi dicono che la legge sull’ordinamento giudiziario non solo deve essere compatibile con la Costituzione e quindi non violarla, ma deve essere conforme, deve recepirne ed attuarne fino in fondo il messaggio politico che l’architettura costituzionale detta”.

- Advertisement -

Riguardo ai referendum “non hanno la capacità di risolvere nulla, ce ne sono alcuni marginali ad esempio le sottoscrizioni per le candidature al Csm, altri che non li comprendo, come abolire l’intera legge Severino, che è stata la prima grande risposta alla corruzione, non mi sembra ragionevole”.

Per Santalucia, che ha criticato in particolare anche il quesito “sulle custodie cautelari”, “non sono referendum che porteranno ad un miglioramento del servizio”.

- Advertisement -