Giustizia. Tajani (FI). Sconfitta la riforma Bonafede e sconfitto il giustizialismo del M5S

AgenPress – “Forza Italia vuole una riforma che faccia compiere un passo in avanti al Paese, che accorci i tempi del processo penale e civile. Questa riforma, al pari di quella per il fisco e per la burocrazia – aggiunge – è fondamentale per ottenere i soldi del Recovery”.

Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, secondo il quale “con la riforma della giustizia firmata Cartabia si segna la sconfitta della riforma Bonafede e del giustizialismo del Movimento 5 stelle. Il Consiglio dei ministri, che si è concluso nel pomeriggio ha portato a un accordo di massima. Adesso attendiamo il testo definitivo, nel quale ci auguriamo di vedere accolti i nostri emendamenti”.

“Occorre una giustizia più giusta per il bene del Paese, invece il M5s in queste settimane ha cercato di tirare la corda mettendo solo in difficoltà il governo, facendogli perdere tempo, preoccupandosi – dice Tajani – solo per i propri interessi. Il M5s – conclude il leader politico – ha lavorato per una posizione giustizialista che non fa bene a nessuno e tantomeno all’Italia”.