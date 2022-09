Gli attori Sean Penn e Ben Stiller colpiti dalle sanzioni di Putin. Vietato l’ingresso in Russia

AgenPress – Il ministero degli Esteri russo ha annunciato sanzioni contro altri 25 americani, dai membri del Congresso agli imprenditori e alle figure culturali, vietando loro l’ingresso in Russia su base permanente, in risposta alle “sanzioni personali in continua espansione” dell’amministrazione Biden contro i cittadini russi, ha affermato sul suo sito web, aggiungendo che stava agendo secondo il principio di reciprocità e vietando a sua volta i cittadini statunitensi.

Gli americani sanzionati includono i senatori democratici degli Stati Uniti Mark Kelley e Kristen Sinema, i senatori repubblicani Kevin Kramer, Michael Rounds, Richard Scott e Patrick Toomey e gli attori americani Sean Penn e Ben Stiller.

“Le azioni ostili delle autorità americane, che continuano a seguire un corso russofobo, distruggendo i legami bilaterali e intensificando il confronto tra Russia e Stati Uniti, continueranno a essere risolutamente respinte”, ha aggiunto il ministero degli Esteri.