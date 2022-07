- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’indagine Digital 2022 di We Are Social oggi 4,95 miliardi di persone in tutto il mondo si connettono a internet. Si è registrata una crescita del +4% rispetto allo scorso anno, quindi un aumento di ben 192 milioni di utenti a livello globale. Di queste più di 4,62 miliardi sono iscritte a un social network, con un aumento del +10% rispetto al 2021, pari a una crescita di 424 milioni di utenti. Oggi il 58% della popolazione mondiale utilizza i social media. Tra le piattaforme di maggior successo troviamo Facebook, YouTube e WhatsApp. In media ogni utente passa ogni giorno 2 ore e 27 minuti online.

Gli italiani e internet: i numeri

In Italia? Anche nel Bel Paese si riscontra una crescita costante della connettività e delle iscrizioni alle piattaforme social. Gli italiani online sono più di 51 milioni, un +1,7% rispetto al 2021. Di questi, sono attivi sui social 43 milioni di utenti, con una crescita del +5,4% rispetto allo scorso anno. Il 93% degli italiani si connette da dispositivi mobili come cellulari e smartphone. 3 su 10 utilizzano lo smartwatch e altri dispositivi wearable. Da questo punto di vista si registra una crescita dell’utenza del +13%, che si stima continuerà a crescere significativamente nei prossimi anni. La maggior parte degli italiani dichiara di utilizzare internet per comunicare, in primo luogo per scambiare email e per utilizzare app di messaggistica istantanea come WhatsApp. Le piattaforme più utilizzate sono quelle di Meta, seguite da Amazon, TikTok, Telegram e Spotify. Cresce anche l’interesse per le criptovalute. Il 6% degli italiani le possiede.

- Advertisement -

Quali contenuti interessano gli italiani in rete?

La stragrande maggioranza degli italiani connessi dichiara di avvalersi della rete per fruire di contenuti video. Il numero di questi si attesta all’89%. Da questo punto di vista la piattaforma prediletta degli italiani è YouTube. Il 44% utilizza la rete per ascoltare musica in streaming, la spesa degli utenti è per gli abbonamenti a servizi di streaming musicale è aumentata del +19% su scala nazionale nell’ultimo anno. Il 14% degli italiani ascolta podcast online.

Il gioco online

Il gaming online è un altro settore chiave della rete, e non solo. Si stima infatti che la metà della spesa complessiva per i media digitali nel nostro paese sia riservata ai videogiochi. Più di quattro italiani su cinque dichiarano di giocare online ogni giorno, utilizzando diversi dispositivi. Questi sarebbero circa l’82% dell’utenza totale. La spesa per il gioco online segna una crescita del +22% rispetto allo scorso anno. Da tempo le grandi piattaforme di casinò online rappresentano un punto di riferimento per tutto il settore. Gli utenti oggi cercano gioco sicuro, legale e facilmente accessibile, attraverso qualsiasi dispositivo. A essere predilette, in particolare, le slot machine virtuali, o grandi classici online come il blackjack, e non solo.

Il successo dell’e-commerce

- Advertisement -

Il mercato dello shopping online ha conosciuto una crescita vertiginosa negli ultimi due anni. Questo grande balzo è stato sicuramente legato alle contingenze e alle varie emergenze che si sono seguite nell’ultimo periodo. Alcuni credevano che presto la parabola dell’e-commerce avrebbe visto un arresto, ma si sbagliavano. L’e-commerce al momento non vede flessioni, al contrario, continua a crescere. Si registra un aumento del +7% delle vendite online rispetto al 2021. Il 48% degli italiani dichiara di acquistare beni o servizi online almeno una volta a settimana. Fino a non pochi anni fa gli italiani avevano non pochi pregiudizi sullo shopping online, che negli ultimi tempi sono stati ampiamente fugati. La comodità dell’e-commerce è diventata oggi irrinunciabile per molti. Il 63% dei clienti predilige il metodo di acquisto online per la possibilità di usufruire della consegna gratuita (63%), di coupon e di sconti (47%). Il 38% di chi acquista online dichiara inoltre di preferire gli e-commerce perché trova molto importante affidarsi alle recensioni e al confronto con la community online.

L’utilizzo di internet cresce in Italia e tutte le stime si mostrano al rialzo. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il nostro paese presenta diverse difficoltà per quanto concerne la digitalizzazione e la connettività. A mancare sono soprattutto le infrastrutture e l’alfabetizzazione digitale italiana è più bassa rispetto alla media dei paesi europei. Occorre investire molto in questo senso già da adesso.