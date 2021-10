Gli Stati Uniti rilasciano il primo passaporto genere “X”, per indicare il terzo genere

Il dipartimento non ha comunicato a chi è stato rilasciato il passaporto. Un funzionario del dipartimento ha rifiutato di dire se fosse per Dana Zzyym , una residente intersessuale del Colorado che è stata coinvolta in una battaglia legale con il dipartimento dal 2015, affermando che il dipartimento di solito non discute le domande di passaporto individuali a causa di problemi di privacy.

A Zzyym (pronunciato Zimm) è stato negato il passaporto per non aver controllato maschi o femmine su una domanda. Secondo i documenti del tribunale, Zzyym ha scritto “intersex” sopra le caselle contrassegnate con “M” e “F” e ha richiesto invece un indicatore di genere “X” in una lettera separata.

Zzyym è nato con caratteristiche sessuali fisiche ambigue, ma è cresciuto da ragazzo e ha subito diversi interventi chirurgici che non sono riusciti a far sembrare Zzyym completamente maschio, secondo i documenti del tribunale. Zzyym ha prestato servizio nella Marina come maschio, ma in seguito si è identificato come intersessuale mentre lavorava e studiava alla Colorado State University. La negazione del passaporto di Zzyym da parte del dipartimento ha impedito a Zzyym di recarsi a una riunione dell’Organizzazione Intersex International in Messico.

Il Dipartimento di Stato ha annunciato a giugno che si stava muovendo verso l’ aggiunta di un terzo indicatore di genere per le persone non binarie, intersessuali e non conformi al genere, ma ha affermato che ci sarebbe voluto del tempo perché richiedeva aggiornamenti estesi ai suoi sistemi informatici.

Un funzionario del dipartimento ha affermato che la domanda di passaporto e l’aggiornamento del sistema con l’opzione di designazione “X” devono ancora essere approvati dall’Ufficio di gestione e bilancio, che approva tutti i moduli governativi, prima che possano essere emessi.