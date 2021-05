Global Health Summit, Draghi: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”

AgenPress. “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”, afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo il Global Health Summit a Roma.

“La pandemia – spiega Draghi – ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale.

Obiettivo di questo vertice – afferma il presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen – è “mettere sotto controllo la pandemia ovunque, assicurare che i vaccini vengano dati a tutti, ovunque” attraverso le esportazioni ma anche condividendo “la capacità di produzione”, e annuncia “100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021”.

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, evidenzia come il Global health summit, come “l’equità nel diritto alla salute e l’accesso di tutti ai servizi sanitari deve essere una delle grandi missioni per la fase di rinascita che si apre, sia su scala nazionale che globale”.

“Siamo oggi chiamati – rileva Zingaretti – a un immenso sforzo di innovazione e riorganizzazione.

Le grandi frontiere della sanità di domani saranno la telemedicina, la teleriabilitazione e la digitalizzazione dei servizi di prevenzione e la medicina di prossimità. Ora è tempo di fare un grande salto nel futuro”.