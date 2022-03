Google rimuove da Play Store app virus legata a server russi. La Russia blocca Google news

- Advertisement -

AgenPress – È stata rimossa dal Play Store di Google l’app Craftsart Cartoon Photo Tools, che conteneva un virus informatico. L’app prometteva di applicare effetti grafici alle foto chiedendo, al primo avvio, di connettere il proprio profilo Facebook.

In questo modo però, le credenziali venivano trasferite a server individuati in Russia, che probabilmente servivano agli hacker per raccogliere i dati da rivendere poi al migliore offerente, per campagne di phishing ed estorsione online. La scoperta è dei ricercatori di sicurezza francesi di Pradeo, che hanno individuato un server unico con dominio registrato in Russia, attivo da sette anni e utilizzato anche da altre app malevole già rimosse in passato dal negozio digitale Play Store.

In giornata l’accesso al servizio Internet News di Google è stato limitato sul territorio della Russia per la presenza di materiali contenenti informazioni inaffidabili sull’andamento dell’operazione militare speciale in Ucraina.

L’autorità russa che regola le comunicazioni, Roskomnadzor ha annunciato che “sulla base della richiesta dell’Ufficio del procuratore generale russo, si è deciso di limitare l’accesso al servizio web delle News di Google sul territorio del paese”.

L’ufficio ha stabilito che il sito web “forniva l’accesso a numerose pubblicazioni e materiali contenenti informazioni socialmente significative inaffidabili sul corso di un’operazione militare speciale sul territorio dell’Ucraina”, secondo il rapporto.

Numerosi siti web in lingua inglese, inclusi Facebook e Instagram, sono stati bloccati in Russia dall’invasione dell’Ucraina. Una nuova legge rende illegale riferire su eventi che potrebbero screditare le forze russe.

Alphabet – la società madre di Google – aveva dichiarato in precedenza che avrebbe bloccato i pagamenti pubblicitari su siti Web e video di YouTube che diffondono informazioni false e dannose sulla guerra.

In un’e-mail agli editori Google ha affermato che non avrebbe pubblicato annunci insieme a “affermazioni che implicano che le vittime siano responsabili della propria tragedia o casi simili di incolpare le vittime, come affermazioni secondo cui l’Ucraina sta commettendo un genocidio o attacca deliberatamente i propri cittadini” .