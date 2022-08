Gorbaciov. Guterres, abbiamo perso un leader globale, sostenitore della pace. Ha cambiato il corso della storia

- Advertisement -

AgenPress – “Un uomo di Stato unico che ha cambiato il corso della storia”: così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres sulla morte di Mikhail Gorbaciov.

Guterres si è detto “profondamente rattristato per la morte di Mikhail Gorbaciov, statista unico nel suo genere che ha cambiato il corso della storia e ha fatto più di qualsiasi altro per portare alla fine pacifica della Guerra Fredda”.

- Advertisement -

“Il mondo ha perso un leader globale, multilateralista impegnato e instancabile sostenitore della pace. Ricevendo il Nobel ha osservato che ‘la pace non è unità nella somiglianza ma nella diversità’, e ha messo in pratica questa cosa perseguendo la via del negoziato, della trasparenza e del disarmo”.