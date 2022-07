Governo, Alternativa: Draghi rimetta mandato, parola agli elettori

- Advertisement -

AgenPress. “Con il mancato voto di fiducia da parte del Movimento 5 Stelle in Senato dovrebbe finalmente essersi consumato l’ultimo penoso atto di una sceneggiata lunga diciassette mesi.

Apprezzate le circostanze, Mario Draghi adesso deve dare seguito a quanto ha dichiarato in questi giorni e rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato per archiviare una volta e per tutte la parabola di un governo che non avrebbe mai dovuto insediarsi e che in questo anno e mezzo è stato sorretto da una maggioranza unita sotto la bandiera dell’utilitarismo travestito da presunta responsabilità. L’unico atto responsabile è restituire la parola agli elettori’.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa.