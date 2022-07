Governo. Brunetta e Gelmini passano al Gruppo Misto. “Berlusconi ha dato retta a cattivi consiglieri”

- Advertisement -

AgenPress – Mariastella Gelmini e Renato Brunetta hanno lasciato il gruppo parlamentare di Fi alla Camera ed hanno aderito al Misto. Lo ha comunicato il presidente della Camera Roberto Fico ad inizio seduta. I due ministri avevano lasciato il partito rispettivamente l’altro ieri e ieri.

“Sono convinta che se il Presidente Berlusconi avesse potuto gestire questa crisi in prima persona l’esito di questa crisi sarebbe stato diverso. Credo che siano stati i cattivi consiglieri a determinare la scelta di staccare la spina al governo Draghi, non una volontà precisa del Presidente Berlusconi”, dice Mariastella Gelmini. “Non potevamo far finta di niente rispetto ad una scelta scellerata che è stata quella di allineare Forza Italia sulla stessa posizione di Conte”.