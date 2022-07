Governo. Dal centrodestra chieste a Draghi garanzie per stop 7 proposte M5s

- Advertisement -

AgenPress – La richiesta al premier Draghi di farsi garante dell’unità nazionale e di avere garanzie affinché 7 delle 9 proposte avanzate nei giorni scorsi dal M5s al premier, siano respinte come irricevibili.

Secondo quanto si apprende, sarebbe questa la posizione delle forze del centrodestra di governo che hanno incontrato il presidente del Consiglio in serata. Nel mirino, per il centrodestra, in particolare la revisione del reddito di cittadinanza, che è invece uno storico cavallo di battaglia dei 5 Stelle, e il taglio del cuneo fiscale.

