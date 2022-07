Governo. Dimissioni Draghi domani alla Camera. Alternativa: “il macellaio finalmente farà gli scatoloni”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani nell’aula della Camera, all’inizio della discussione generale, la propria intenzione di andare a dimettersi al Quirinale. La seduta è convocata per le ore 9:00.

“L’ultimo penoso atto di una storia che non avrebbe dovuto mai essere scritta si è consumato: finalmente Mario Draghi, il commissario liquidatore dell’Italia, farà gli scatoloni per liberare palazzo Chigi. Era ora”.

- Advertisement -

Lo affermano i parlamentari di Alternativa. “L’irresponsabilità di Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle che in questi mesi hanno assecondato ogni colpo inferto dal macellaio Draghi sulle carni piagate degli italiani, oggi ha toccato l’apice con la decisione di far cadere mister Bce senza nemmeno il coraggio di metterci la faccia. Mentre il PD, la presunta sinistra di Speranza, Renzi e la combriccola di centrini hanno portato il consueto tributo del loro voto di fiducia a Draghi, i pentastellati avrebbero potuto finalmente dire No, invece si sono astenuti”.