Governo. Gasparri (FI), non possiamo andare avanti con i ricatti del M5s. Vediamo cosa dice Draghi

AgenPress – “Vediamo se la posizione dei grillini è compatibile con la serietà che il momento impone. Noi siamo sempre stati responsabili. Non possiamo andare avanti con i ricatti del M5s: il problema sono i grillini, i loro fallimenti e scissioni che ostacolano l’attività di governo. Con i 5 Stelle e impossibile fare un’azione costruttiva e perseguire obiettivi per cui Draghi è stato chiamato a fare il governo”.

Così il senatore di FI Maurizio Gasparri arrivando a Palazzo Madama per le comunicazioni del premier Mario Draghi. “Vediamo cosa dice Draghi oggi. Per noi temi come la sicurezza, il contrasto all’immigrazione, la difesa delle partite Iva sono di assoluta importanza, mentre i 9 punti dei grillini per la gran parte sono pretestuosi e non compatibili con l’attività di governo”.