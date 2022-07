Governo. Gelmini, Forza Italia e Lega hanno seguito l’input della Meloni piuttosto che l’interesse del Paese

- Advertisement -

AgenPress – “La destra ha fatto una scelta incomprensibile che fa a pugni anche con l’elettorato di centrodestra. Io ho ricevuto molti messaggi e mail da imprenditori e professionisti che non capiscono questa scelta in cui ha prevalso il calcolo e la corsa alle elezioni. Sappiamo che l’incipit per la Meloni è il ritorno al voto.

Spiace constatare che anche FI e Lega hanno preferito seguire l’input della Meloni piuttosto che mettere al centro l’interesse del Paese”. Così Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, ospite di Skytg24 commentando la mancata fiducia votata da Forza Italia da cui si è dimessa.