Governo. Letta, “la scelta è chiara, o noi o Meloni, due Italie profondamente diverse. Mai più con il M5s”

AgenPress – ‘La scelta è chiara, o noi o Meloni, due Italie profondamente diverse’, spiega Enrico Letta a Repubblica, e citando le ultime parole di Berlinguer dice che quella del Pd sarà ‘una campagna casa per casa, strada per strada’. Per una lista aperta ed espansiva, le proposte contano più della coalizione, e nel solco del governo Draghi.

Parlando con tutti, anche con i ministri ex Fi: ‘Lo dico anche a chi a casa mia storce il naso’. L’agenda Draghi punto di partenza, ma andando più avanti su lavoro, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze e diritti. Ma con i 5S il percorso è interrotto: il 20 luglio è stato punto di non ritorno.