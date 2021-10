Governo. PD. Bettini, Salvini farà lo strappo. Boccia, è in atto la decomposizione del centrodestra

- Advertisement -

AgenPress – “La Lega strapperà. Purtroppo, è nella logica delle cose. A quel punto, se Draghi non sarà stato eletto presidente della Repubblica, si troverà costretto a decidere se dar vita a un governo politico senza tutta la destra, e non mi pare nelle sue corde, oppure non sarà più a disposizione per l’Italia. Uno scenario che sarebbe disastroso per l’economia e per i nostri rapporti internazionali”.

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, richiamando “soprattutto la Lega, alla responsabilità di governo e alla coerenza. Draghi stesso ha parlato di un fatto serio. La verità è che il partito di Salvini è un corpo politico tirato da carri che vanno in direzioni opposte. Sarà fonte, per questo, di ulteriori problemi e instabilità”.

“Il punto più basso il leader della Lega lo ha toccato dando del bugiardo a Draghi sulla delega fiscale, che i suoi ministri come i nostri conoscevano”, di Francesco Boccia.

Il governo non è a rischio, “ma mi pare evidente che sia in atto una decomposizione del centrodestra: la destra che è all’opposizione sta prendendo il sopravvento in quell’area, gli altri devono decidere cosa vogliono. Noi completeremo l’impegno assunto col presidente Mattarella”.