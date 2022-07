Governo, Radicali: discorso Draghi autorevole e positivo

- Advertisement -

AgenPress. “L’intervento del Presidente Draghi è molto positivo a partire dalla politica estera che, soprattutto ora, non può avere tentennamenti: con l’Ucraina senza se e senza ma”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“Molto apprezzabile l’allarme lanciato sulla questione mafie soprattutto per quanto riguarda il PNRR, punto che fin dall’inizio abbiamo cercato di sollevare lanciando più allarmi. Dopodiché non si può che essere d’accordo con Draghi sulle liberalizzazioni per taxi e balneari. In merito all’energia – e quindi alla sicurezza nazionale – è assolutamente prioritario avvicinarsi alla autosufficienza energetica per questo non possiamo che applaudire il Presidente del Consiglio quando riafferma l’obiettivo strategico di arrivare all’installazione entro il 2030 di 70 GW di potenza da rinnovabili. E anche per questo chiediamo urgentemente il decreto ministeriale sulle aree idonee dove posizionare gli impianti e ulteriori sburocratizzazioni.

- Advertisement -

Infine, sempre per quanto attiene l’energia non possiamo che essere d’accordo sulla questione rigassificatori. Nel caso di Piombino chiediamo una parallela accelerazione sulla bonifica del sito di interesse nazionale: sarebbe un segnale di collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni. Avanti con Draghi”, conclude.