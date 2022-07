Governo. Renzi, “Forza Italia ha scelto di stare con Salvini, si è consegnata a Salvini. Gelmini ha lasciato Berlusconi

- Advertisement -

AgenPress – “La Gelmini da 25 anni sta in Forza Italia, è una delle più fedeli di Berlusconi, se oggi sbatte la porta e se ne va dà il senso di quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. “Forza Italia ha scelto di stare con Salvini, si è consegnata a Salvini”. “La colpa” di staccare la spina al governo “è di Conte, che ha trovato un inaspettato alleato, Salvini, che ha colto la palla al balzo per mandare il Paese a votare. In questo momento di difficoltà per il Paese, avrei preferito continuare ad esser guidato da un premier autorevole”.

“L’assurda e surreale crisi di governo voluta dal Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte si è conclusa con le dimissioni di Draghi. E nello sfascio ha giocato un ruolo decisivo anche la decisione di Lega e Forza Italia di accordarsi ai grillini: Salvini e Berlusconi sono corresponsabili di questo tragico autogol”, scrive in una lettera inviata ai 107.248 firmatari della petizione per chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi.

“L’Italia pagherà il conto di questo errore. Lo pagheranno le famiglie, la classe media, le piccole imprese, i lavoratori. Lo pagheremo con l’inflazione, con l’aumento del costo del debito, con la minore autorevolezza nei tavoli europei e atlantici, come ho detto ieri in Aula”.