Governo. Salvini, con Draghi sintonia su tutto, bisogna accelerare su ritorno a normalità”

AgenPress – “L’incontro con Draghi è stato utile, positivo e costruttivo. C’è sintonia su tutto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo aver incontrato il premier per circa un’ora.

Il leader della Lega in questi giorni ha puntato più volte i piedi ricordando che “non ci sono i presupposti per trascinare lo stato di emergenza, bisogna accelerare sul ritorno alla normalità”.

“Al premier ho anche chiesto di togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto”. Non è della stessa idea l’alleata di governo e coalizione, Mariastella Gelmini, che appare più possibilista: “La valutazione sulla proroga dello Stato di emergenza la farà il Governo con il supporto dei tecnici e del Cts: non si deve abusare della proroga perché sono poteri speciali utilizzati solo dove strettamente necessario, ma la variante Delta non deve essere sottovalutata. Errore che il Governo non farà”.

Sulle mascherine “spero che nell’arco non dico poche ore, ma magari di pochi giorni l’Italia possa tornare alla libertà di respiro. Ora bisogna riaprire le attività imprenditoriali in sicurezza e togliere le mascherine aperto. Mi sembrerebbe punizione ingiusta. Liberiamo gli italiani da questo bavaglio. Spero già da domani, dal prossimo Cdm spero vi sia questa scelta di togliere l’obbligo di mascherine”.