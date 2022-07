Governo. Tajani (FI), il M5s ci dica cosa vuole fare. E’ fuori o dentro la maggioranza?

- Advertisement -

AgenPress – “Il M5s ci deve dire cosa vuole fare. Devono spiegare se sono ancora dentro la maggioranza o se sono fuori. Serve serietà, chiarezza”.

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ribadendo la richiesta di una verifica tra i partiti. “Non si può continuare a cincischiare. Oltretutto, le tensioni del centrosinistra si stanno scaricando sull’ esecutivo”.

“Il M5s ha messo nel mirino il Pd, attaccandolo duramente durante la discussione. Il famoso “campo largo” è morto ieri in Aula”.

Cosa succederebbe se giovedì in Senato il Movimento non votasse la fiducia sul decreto Aiuti? “Se ne assumerebbero la responsabilità. Si aprirebbe una crisi di governo – avverte Tajani -. Per questo chiediamo una verifica: vogliamo sapere cosa vuole fare Conte”.