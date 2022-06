Gran Bretagna. Sospeso il volo per deportare i migranti irregolari in Ruanda

Uno stop dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha accolto i ricorsi dell’ultimo minuto: rinviato il primo volo di migranti illegali, destinati al trasferimento dal Regno Unito in Ruanda nell’ambito del contestato accordo raggiunto dal governo Johnson con Kigali. Il piano prevede di deportare nel Paese africano una parte dei richiedenti asilo in attesa di risposta alle rispettive domande di protezione. Il primo volo ufficiale per i trasferimenti sarebbe dovuto partire stasera, con un contingente limitato a 7 immigrati rimasti nella lista iniziale dell’Home Office.

E’ stato fermato sulla base di una sospensiva accordata dalla Corte europea, sospensiva che invece i giudici britannici avevano negato.

Uno dei 7 richiedenti asilo che si sarebbero dovuti imbarcare questa sera infatti, è un cittadino iracheno, per il quale la Corte di Strasburgo ha applicato l’articolo 39: si tratta di una misura eccezionale che si applica nei confronti di “chi corre un rischio reale di subire un danno irreversibile’‘.

Governo Gb: non ci faremo dissuadere

La ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ha affermato che il governo “non sarà dissuaso” dal “realizzare i nostri piani per controllare i confini della nostra nazione”. Patel ha anche avvertito che molte delle persone rimosse dal volo in programma oggi “saranno collocati sul prossimo: il nostro team legale sta esaminando ogni decisione presa su questo volo e la preparazione per il prossimo volo inizia ora”, così il ministro dell’Interno alla Bbc. Patel ha definito “sorprendente” che la Corte europea sia intervenuta “nonostante i ripetuti successi ottenuti in precedenza nei tribunali nazionali”.