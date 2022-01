Green Pass, Alternativa: FAQ su acquisti pannicello tiepido, Governo sequestra pensioni e stipendi

- Advertisement -

AgenPress. “Le precisazioni di Palazzo Chigi sulla possibilità di acquistare qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal dpcm sono niente di più che un pannicello tiepido con cui il sultano del Draghistan vorrebbe alleviare le sofferenze che sta infliggendo ai suoi sudditi.

E con quali soldi sarà possibile fare questi acquisti per i cittadini senza green pass ai quali è resa impossibile la riscossione della propria pensione o del proprio stipendio negli uffici postali o negli istituti di credito?

Quello operato dal governo è a tutti gli effetti un sequestro delle pensioni e degli stipendi di centinaia di migliaia di cittadini”. Lo affermano i parlamentari di Alternativa.

“Dalle FAQ di Palazzo Chigi – proseguono – non emerge nulla circa l’utilizzo a discrezione del governo di turno del concetto di beni di prima necessità e appare strano che con lo stesso ministro della Salute e con lo stesso CTS sia cambiata la concezione portandola al ribasso”.

“L’imposizione del green pass, che gli altri Paesi stanno abbandonando perché inutile per interrompere la catena del contagio, per accedere a tutte le altre attività commerciali escluse dall’elenco allegato al Dpcm – concludo i parlamentari di Alternativa – è allo stesso tempo una vergognosa compressione delle libertà dei cittadini, di alcuni loro diritti costituzionalmente garantiti e una riduzione delle possibili entrate per esercenti che in questi anni hanno fatto fatica a tenere in piedi le proprie attività. L’ennesimo insulto al popolo italiano”.