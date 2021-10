Green pass. Boom di prenotazioni vaccini. 90,21% over 80 è vaccinato con entrambe le dosi

- Advertisement -

AgenPress – Molte Regioni hanno registrato un boom di prenotazioni per il vaccino anti-Covid dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, che rende obbligatorio il Green Pass dal 6 agosto per sedersi nei tavoli di bar e ristoranti al chiuso, oltre che per spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri.

“Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%”, ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno: “La macchina viaggia al 100%”.

Il 90,21% degli over 80 è vaccinato con entrambe le dosi. E’ quanto emerge dal report del governo in base al quale sono 4.108.259 gli ultraottantenni immunizzati. Nella fascia 70-79 la percentuale scende all’81,50%, con 4.905.880 vaccinati e in quella 60-69 al 69,63%, con 5.259.682 cittadini che hanno avuto entrambe le dosi. Infine, nella fascia tra 50 e 59 anni, è immunizzato il 64,12% degli appartenenti, vale a dire 6.188.330 su quasi poco più di 9,6 milioni.