Green Pass. Brusaferro, garantisce la nostra libertà. Efficacia vaccini altissima

AgenPress – E Il Green pass “garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri, questo è lo spirito con cui va interpretato. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte le attività. Credo sia importante valorizzarlo al meglio”.

Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in un’intervista a ‘La Repubblica’. Per Brusaferro, “la vaccinazione è la nostra via d’uscita. Dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico. Far vedere che il vaccino funziona e che le misure attuali – non particolarmente restrittive – sono possibili proprio perché il vaccino funziona”.

“L’efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decessi – ricorda Brusaferro – la stragrande maggioranza delle persone che finisce in ospedale e in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili affinché sia coperta la larghissima parte della popolazione. Continuando la campagna ai ritmi attuali, insomma, sarà sempre più evidente anche agli scettici che il vaccino è lo strumento che ci consente di poter convivere con il virus”.