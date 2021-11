Green Pass. Da domani obbligatorio per accedere ad alcuni servizi, come locali al chiuso, cinema, teatri e musei

- Advertisement -

AgenPress – Da domani, venerdì 6 agosto 2021, in Italia scatta l’obbligo del Green pass anti-Covid per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Dalla cabina di regia svolta a Palazzo Chigi, si apprende che il Green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico. Inoltre è stato deciso che i tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati.

L’ipotesi della gratuità dei test anti-covid è stata scartata perché avrebbe potuto non incentivare i più giovani a immunizzarsi. Sul versante delle misure di prevenzione del contagio Covid, il Green pass sarà con ogni probabilità reso obbligatorio per gli studenti universitari. Sul tema trasporti, si va verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni.

L’orientamento emerso è di aumentare la capienza dal 50% all’80% dei posti disponibili. Per la lunga percorrenza la misura entrerà in vigore il 1 settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto. Il certificato verde, sui traghetti, non sarà necessario per i viaggi intra-regionali. E’ ancora in discussione se escludere dall’obbligo i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Per quanto riguarda gli autobus i contorni dell’obbligatorietà del Green pass sono in via di definizione: l’ipotesi è che valga per i viaggi in autobus che attraversano due regioni. Per i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non ci sarà invece l’obbligo del green pass.

I giorni obbligatori di quarantena per i vaccinati (con due dosi) positivi al Covid 19 dovrebbero scendere da dieci a sette. E’ quanto sarebbe emerso durante la cabina di regia governativa che sta valutando le nuove misure che dovrà varare il Consiglio dei ministri del pomeriggio. Restano dieci i giorni di quarantena per i non vaccinati. Tutto questo dovrà però passare al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per le 16,30. All’ordine del giorno, tra l’altro, proprio le nuove misure per il contenimento del Covid-19 e per l’uso del Green pass. È pronto anche il piano scuola predisposto dal ministro Bianchi che definirà l’organizzazione della didattica per settembre. Nel frattempo, in videoconferenza, il Governo incontra le Regioni sul decreto green pass. Per il governo presenti i ministri Gelmini, Speranza, Giovannini e Bianchi. Prima di incontrare i rappresentanti del governo, il presidente Massimiliano Fedriga aveva convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria.

Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green pass, completerà il quadro dell’introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto che dal 6 agosto stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento. Sono tre le condizioni che consentono di ottenere il Green pass: essere guariti dal Covid19, aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino.