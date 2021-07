Green pass, Fedriga: “Serve un minimo di equilibrio”

- Advertisement -

AgenPress. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, a “Radio anch’io” su Rai Radio 1, è tornato sul tema Green pass: “Serve – ha detto fra l’altro – un minimo di equilibrio. E’ oggettivamente fastidioso vedere un Paese nel quale ci sono le tifoserie in una pandemia”.

Occorre “vedere la situazione contingente nella quale vive il Paese. Oggi è vero che c’è una risalita dei contagi, ma in termini di numeri assoluti sono ancora contenuti fortunatamente. Rispetto alla situazione attuale – ha aggiunto – usiamo il green pass, per esempio, per aprire quello che altrimenti sarebbe difficile, penso alle discoteche e ai grandi eventi. Se la situazione dovesse peggiorare, bisognerà prendere delle scelte”.

Secondo il Presidente, adesso occorre “tenere insieme la sicurezza sanitaria”, che “è prioritaria” e riguarda anche le “attività economiche”, e la “tenuta sociale del paese”. “Reputo posizioni da tifoseria in questo momento – ha affermato – sbagliate e poco responsabili.

Dobbiamo tenere quell’equilibrio e sapere che dobbiamo essere decisi a combattere la pandemia, a contrastare situazioni drammatiche che comporterebbero chiusure, a convincere le persone a partecipare alla campagna vaccinale. Sono convinto che l’impegno di tutti deve essere quello di parlare con le persone” e “raccontare la verita’: i vaccini servono, funzionano e proteggono”.

Per Fedriga, poi, “oggi il parametro deve essere l’ospedalizzazione”. “La commissione salute della Conferenza delle Regioni – ha spiegato – sta elaborando una proposta di modifica dei parametri introducendo una maggiore rilevanza per quanto riguarda le ospedalizzazioni”.