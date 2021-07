Green pass. Gelmini (FI), serve a scongiurare nuove chiusure ed evitare il coprifuoco

- Advertisement -

AgenPress – “Il green pass serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie al pass i vaccinati aumenteranno”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, spiegando che “i tamponi saranno a prezzo calmierato per i giovani, per chi non può vaccinarsi. D’altronde la variante Delta imperversa e rischiamo grosso se le persone che ancora non l’hanno fatto non si convincono a vaccinarsi”.

E alla domanda se si rompa ‘l’asse FI-Lega sul Covid’ Gelmini risponde: “Ma no, non si rompe niente e nessuno ha perso. La Lega ha sostenuto la ragionevolezza delle richieste delle Regioni, che in buona parte sono state accolte. Al bar, nei servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti, sui mezzi di trasporto non c’è bisogno di green pass è un buon punto di mediazione anche quello raggiunto sui parametri. Non possiamo sottovalutare che senza questo decreto ci saremmo trovati con Regioni di nuovo in giallo già da lunedì prossimo. E questo sì, in piena stagione turistica, sarebbe stato un problema enorme”.