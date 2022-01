Green pass. Genova, in corso i presidi davanti al porto di Pra’ e a varco Etiopia

- Advertisement -

AgenPress – Un presidio di lavoratori sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l’operatività dello scalo è nulla.

All’esterno della palazzina che ospita gli uffici permane il presidio dei lavoratori senza green pass mentre una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono entrati.

Sono una settantina di persone si sono radunate davanti ai cancelli del Terminal Psa di Pra’. La siutazione è tranquilla e il varco è comunque aperto, mentre la novità di stamattina è che anche varco Etiopia stamattina è bloccato da un presidio del sindacato Usb sezione porto di Genova, che però sciopererà dalla mezzanotte di lunedì 25 ottobre alle 23.59 di martedì 26 ottobre.

“Non è normale che una persona che non ha il Green Pass venga lasciato a casa, siamo qui per dare voce a chi non la ha” dice uno dei lavoratori in presidio a Pra’. Tanti i vaccinati presenti, segno che la protesta non riguarda una scelta no-vax, ma il modo in cui le decisioni politiche e il comportamento delle aziende stanno danneggiando i lavoratori.

Risultano operativi tra gli altri i varchi Albertazzi della Sech, il Vte di Psa, il varco di San Benigno. Il coordinamento lavoratori portuali Genova sta diffondendo un volantino che reca lo slogan ‘No green pass’ ‘No dittatura’ e invita a non entrare nello scalo.