Green pass. Governo pone la fiducia alla Camera. Prenotazioni vaccini in aumento del 40%

- Advertisement -

AgenPress – Il governo ha posto la fiducia alla Camera alla Legge di conversione del Green pass bis. Lo ha comunicato all’Aula il ministro per il rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà.

Inizierà domani alle 16.10 l’iter per il voto alla fiducia che introduce la certificazione verde per le scuole e nelle Università, e sul decreto ter, che amplia la platea degli obbligati nelle scuole e università e introduce l’obbligo di vaccini per i dipendenti delle Rsa. La seduta inizierà alle 14.25, con le dichiarazioni di voto, ha comunicato all’Aula il presidente di turno di Montecitorio, Fabio Rampelli.

- Advertisement -

Intanto l’obbligo del green pass ha portato ad un aumento evidente, tra il 20 e il 40%, delle prenotazioni delle prime dosi di vaccino anti-Covid nell’arco di pochi giorni.

Il green pass estende l’obbligo di certificazione verde a tutti i lavoratori, circa 23 milioni in Italia, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre. La conferma di questo trend, durante il weekend appena trascorso, è arrivata direttamente dal Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo. “A livello nazionale si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana”, ha riferito. Inoltre, solamente nella giornata di sabato 18 settembre, “si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso”.