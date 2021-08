Green pass. Lamorgese: titolari locali non possono chiedere documenti

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Il rispetto delle regole è importante”. Parole precise quelle del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che a Torino ha risposto ai giornalisti sulle proteste dei no Green Pass.

Non si esclude, ha detto Lamorgese, che ci saranno “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”, però ha ribadito che saranno i titolari a dover provvedere, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”. “Non si può pensare – ha spiegato – che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare”.