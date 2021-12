Green pass. Maggioranza ritira emendamenti. Non si va alla fiducia. Salvini, Lega voterà quelli di Fdl

- Advertisement -

AgenPress – Tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno ritirato gli emendamenti al dl Green pass all’esame dell’Aula della Camera.

Lo rendono noto fonti parlamentari spiegando che a questo punto il governo non porrà la fiducia. La maggioranza alla Camera supera lo scoglio del primo voto segreto sul decreto legge Covid che contiene le norme sul green pass.

Gli emendamenti interamente soppressivi del Green pass di Fdi e AC sono stati bocciati dall’Assemblea di Montecitorio con 260 no, 59 sì e 82 astenuti: questi ultimi erano tutti della Lega. Pd e Movimento 5 stelle avevano spinto affinché la Lega non avesse margini di azione. Del resto Salvini aveva corretto il tiro, ma – questa la premessa – aveva detto che non bisognava blindare il provvedimento, “il Parlamento deve contare”.

“In base a quante nostre proposte verranno accolte ci comporteremo di conseguenza, non è mai stata in discussione la fiducia in Draghi o in questo governo”, aveva detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti fuori dal Senato sul decreto Green pass in discussione alla Camera. “Qualcuno voleva mettere la fiducia, eliminando la discussione in Parlamento. Invece -ha proseguito il leader leghista- il parlamento esiste per parlare, per discutere, e quindi già questo è un passo in avanti per quanto ci riguarda. Noi abbiamo dimostrato buona volontà ritirando tutti gli emendamenti e trasformandoli in ordine del giorno. E’ chiaro che -ha aggiunto Salvini- se ci bocciano le proposte, voteremo di conseguenza”.

La Lega voterà gli emendamenti di Fratelli d’Italia in linea con il suo orientamento, sul decreto legge green pass attualmente in discussione alla Camera? “Certo” ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini a margine di una iniziativa elettorale, sottolineando che comunque il governo rischia “zero”: “Non penso che il governo dipenda dal fatto che uno voglia andare al ristorante a mangiarsi la pizza con o senza il green pass. Penso che il governo abbia altre sfide ben più ambiziose rispetto a queste”.